Nokia выпустит новый бюджетный смартфон G310 за $270

Но теперь в Сети появились свежие подробности об одной из моделей — Nokia G42 5G. Новинка была замечена у датского ритейлера. И, судя по всему, будет доступна для покупки в Европе. При этом G310 5G окажется тем же устройством, но предназначенным для США.

По данным ритейлера, Nokia G42 5G получит поддержку QuickFix для лёгкого ремонта, а также цену в 270 евро в Дании. По словам экспертов, в США эта сумма превратится в $270.

Телефон получит 6,56-дюймовый HD-дисплей, процессор Snapdragon 480+ 5G в качестве основы, от 4 до 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего накопителя. Ёмкость аккумулята смартфона составит 5000 мАч. И да, бюджетник Nokia также сможет похвастаться тройной основной камерой.