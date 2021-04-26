Телефоны
Сегодня в 13:58
Nokia выпустит новый среднебюджетный смартфон со 108 Мп камерой и 120 Гц дисплеем
Фанатов бренда ждёт очень интересное устройство
Появилась информация о том, что Nokia намерена создать духовного наследника сразу двух своих устройств — Nokia 9 PureView и Nokia 8.3 5G. Называться новинка, скорее всего, будет Nokia X50, а её отличительными особенностями станут 108 Мп камера и 120 Гц дисплей при невысокой цене.
Источники утверждают, что в основу смартфона ляжет чип Snapdragon 775G, пишет Gizmochina. При этом устройство оснастят 6,5-дюймовый PureDisplay V4 из чего можно сделать вывод, что разрешение экрана составит Quad HD+, а частота его обновления составит 120 Гц.
Также устройство получит пентакамеру со 108 Мп главным модулем.
Что же касательно аккумулятора, то Nokia X50 приписывают ёмкость в 6000 мАч и поддержку быстрой зарядки (22,5 Вт).
Инсайдеры утверждают, что смартфон будет представлен в среднебюджетной ценовой категории. При этом информации о сроках выхода новинки всё ещё нет.