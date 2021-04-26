Nokia выпустит новый среднебюджетный смартфон со 108 Мп камерой и 120 Гц дисплеем

Источники утверждают, что в основу смартфона ляжет чип Snapdragon 775G, пишет Gizmochina. При этом устройство оснастят 6,5-дюймовый PureDisplay V4 из чего можно сделать вывод, что разрешение экрана составит Quad HD+, а частота его обновления составит 120 Гц.

Также устройство получит пентакамеру со 108 Мп главным модулем.

Что же касательно аккумулятора, то Nokia X50 приписывают ёмкость в 6000 мАч и поддержку быстрой зарядки (22,5 Вт).

Инсайдеры утверждают, что смартфон будет представлен в среднебюджетной ценовой категории. При этом информации о сроках выхода новинки всё ещё нет.