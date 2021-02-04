Nokia выпустит обновленную версию своего кнопочного дизайнерского телефона

Напомним, что Nokia 3650 вышел еще 18 лет назад и входил в состав дизайнерских телефонов компании. Аппарат получил запоминающийся внешний вид, а именно круглый блок клавиатуры. Модель была оснащена TFT-экраном на 2,1 дюймов с разрешением 176 x 208 пикселей и 4 МБ внутренней памяти. Аккумулятор телефона был рассчитан на 850 мАч, а основная камера на 0,3 Мп.

На данный момент неизвестно, что именно изменится в обновленной версии Nokia 3650. Согласно обнародованным информаторами данным, узнаем мы это уже в ближайшее время, во время официального анонса.