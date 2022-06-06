Nokia выпустит сразу два бюджетных смартфона с «премиальным» дизайном

Одной из них является стратегия «делать недорогие телефоны, напоминающие премиальные». И, судя по всему, ей же компания намерена следовать и в дальнейшем.

Так, в сети появилась информация сразу о двух новых смартфонах бренда — в линейках Nokia X и Nokia G. В основу девайсов ляжет чип Snapdragon 480+ 5G, что говорит об их бюджетности.

Ожидается, что оба устройство получат дисплеи с частотой обновления 120 Гц. При этом их релиз намечен на вторую половину 2022 года. К сожалению, какой-либо точной информации об их цене всё ещё нет.