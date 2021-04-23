Nokia X20 будут продавать без зарядки в комплекте

HMD Global как и другие производители смартфонов, решила сделать упор на снижение негативного влияния на экологию, в связи с чем и убрала пластиковую зарядку из комплекта Nokia X20. Кроме того, упаковка самой новинки является на 100% биоразлагаемой. Также компания добавила, что пользователи, напротив, будут “чувствовать себя лучше”, осознавая экологичность данного смартфона.

Nokia X20 получил процессор Qualcomm Snapdragon 480 и аккумулятор на 4470 мАч. Смартфон оснастили 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Что касается фотовозможностей, основная камера устройства имеет четыре модуля на 64 Мп, 5 Мп, 2 и 2 Мп. Оценили Nokia X20 в 32 тыс рублей. В то же время, по предзаказу —до конца апреля — его можно купить за 28 тыс рублей.