Nothing анонсировала CMF Phone 1 — смартфон за $199 со съемной задней крышкой и «топ за свои деньги»Карл Пей остается верен себе
Устройство получило съемную заднюю крышку и процессор Mediatek 7300, предлагая отличное соотношение цены и качества.
Смартфон оснащен 6.67-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением FullHD+ и яркостью до 2000 нит.
Частота обновления экрана достигает 120 Гц, а частота дискретизации касания — 240 Гц.
Для селфи предусмотрена 16-мегапиксельная камера, а под экраном расположен сканер отпечатков пальцев. На задней панели находится 50-мегапиксельная камера и 2-мегапиксельный датчик глубины.
Одной из ключевых особенностей CMF Phone 1 является съемная задняя крышка, которую можно менять на разные цвета или заменять в случае повреждения. Это также облегчает ремонт устройства, продлевая его срок службы.
Смартфон работает на Nothing OS 2.6 на базе Android 14 и получит два года крупных обновлений Android и три года обновлений безопасности.
Устройство оснащено батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт и обратной проводной зарядки 5 Вт.
Модель 6/128 ГБ будет продаваться исключительно в Индии по цене $192, а модель 8/128 ГБ будет стоить $215. Вариант с 8/256 ГБ памяти обойдется в $302.