Nothing анонсировала CMF Phone 1 — смартфон за $199 со съемной задней крышкой и «топ за свои деньги»

Для селфи предусмотрена 16-мегапиксельная камера, а под экраном расположен сканер отпечатков пальцев. На задней панели находится 50-мегапиксельная камера и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Одной из ключевых особенностей CMF Phone 1 является съемная задняя крышка, которую можно менять на разные цвета или заменять в случае повреждения. Это также облегчает ремонт устройства, продлевая его срок службы.

Смартфон работает на Nothing OS 2.6 на базе Android 14 и получит два года крупных обновлений Android и три года обновлений безопасности.