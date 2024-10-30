Телефоны
Опубликовано 30 октября 2024, 17:43
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Nothing анонсировала светящийся в темноте смартфон

Лимитированное издание Phone 2A Plus поступит в продажу с 12 ноября
Компания Nothing анонсировала выпуск новой версии своего смартфона Phone 2A Plus с уникальным дизайном, который светится в темноте. Модель Community Edition — результат конкурса, в котором поклонники компании представили свои идеи для идеального телефона.
Nothing анонсировала светящийся в темноте смартфон

© Nothing

Оформлением занимались победители конкурса, и в итоге концепция, созданная Astrid Vanhuyse и Kenta Akasaki, воплотилась совместно с дизайнерами Nothing — Адамом Бейтсом и Люси Бирли. Основные функции смартфона остались неизменными, но теперь задняя панель оснащена зеленым фосфоресцирующим покрытием, которое мягко светится в темноте после воздействия солнечного света.

Упаковка новинки также получила обновленный дизайн с элементами, отражающими свет, и изображением телефона крупным планом. Над этим работал дизайнер Иэн Генри Симмондс.

Кроме того, на устройстве будет доступна новая коллекция обоев под названием «Connected Collection,» созданная Андресом Матеосом совместно с дизайнерами Nothing. Кампания для Phone 2A Plus Community Edition под слоганом «Find your light. Capture your light» была разработана Соней Пальмой.

Смартфон поступит в продажу на сайте Nothing 12 ноября по цене $ 399, но его выпустят ограниченным тиражом в 1000 экземпляров.

Nothing анонсировала светящийся в темноте смартфон

© Nothing

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
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