Nothing анонсировала версию Phone (3a), созданную совместно с фанатами

По железу это тот же Phone (3a), а главное отличие — яркий ретро-дизайн: бирюзовый корпус с розово-желтыми акцентами, вдохновленный эстетикой конца 90-х. Компания говорит, что новинка выглядит так, будто сошла с обложки технологического журнала 1999 года.

Фирменный стиль поддержан и в упаковке: смартфон поставляется в бирюзовой коробке, а внутри лежит необычный бонус — игральные кости со шрифтом Ndot 55. Для модели подготовили и эксклюзивные обои.