Nothing добавила «умное» изучение привычек пользователя в обновление своей ОС

Как отмечается, обновление коснулось и других моделей и включает новые функции: Shared Widgets — отображение виджетов на экране блокировки, «умный» анализ системой привычек пользователя, Smart Drawer — разложение приложений по категориям (папкам) и Partial Screen Sharing — выбор области экрана для записи.

Shared Widgets позволяет не просто отображать нужные виджеты на экране блокировки, но и настраивать быстрый доступ к контактам, которые будут закрепляться как виджеты для быстрой связи с нужным человеком. «Умное» изучение взаимодействия пользователя с системой встроенным ИИ позволит ОС ранжировать наиболее используемые приложения для быстрого доступа. Разбивка приложений по папкам, функция Smart Drawer, поможет владельцу смартфона наводить порядок в интерфейсе и формировать его индивидуальный пользовательский опыт. Функция Partial Screen Sharing позволит выбирать конкретную область экрана для записи, что избавит пользователя от необходимости редактировать видео.

При этом обновление будет внедряться поэтапно, поэтому разработчики предупредили, что не все пользователи Nothing Phone 2 Plus получат новые функции в ближайшее время.