Nothing добавила «умное» изучение привычек пользователя в обновление своей ОС

И другие функции

Британский производитель смартфонов Nothing выпустил стабильное обновление для своей операционной системы Nothing OS 3.0 на базе Android 15. На этот раз, вслед за моделями Nothing Phone 2 и Phone 2a, обновление начали получать Nothing Phone 2 Plus.