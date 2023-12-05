Nothing может выпустить недорогой Nothing Phone 2a уже на этой неделе

Nothing, известная своими инновационным подходом к дизайну смартфонов, разместила в своем профиле на платформе X сообщение: «На этой неделе что-то случится».

Параллельно с этим, в сети появились утечки изображений и некоторых характеристик устройства под названием Nothing Phone 2a.

Этот же аппарат был замечен на индийском сертификационном сайте с тем же номером модели, что и в утечке. Известный инсайдер Ишан Агарвал сообщает, что запуск Nothing Phone 2a уже не за горами.

К счастью, нам не придется долго ждать, чтобы узнать, что же готовит Nothing. Ожидается, что объявление будет сделано до конца текущей недели. Посмотрим, удивит ли нас Nothing новым телефоном или нет.