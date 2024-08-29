Nothing назвали самым быстрорастущим брендом смартфонов на планете

Основатель компании Карл Пей поделился этой новостью в социальных сетях.

В сегменте смартфонов Nothing показал впечатляющий рост: за I половину 2024 года продажи увеличились на 246%, а во II квартале — на 693% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Такой успех связывают с выпуском новых моделей бюджетных смартфонов, включая Nothing Phone (2a), (2a) Plus и CMF Phone 1.