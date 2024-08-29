Nothing назвали самым быстрорастущим брендом смартфонов на планете

Опубликовано 29 августа 2024, 07:011 мин.
Nothing назвали самым быстрорастущим брендом смартфонов на планетеСтартап продолжает удивлять
Исследование Canalys показало, чт бренд Nothing — самый быстрорастущий производитель смартфонов и беспроводных наушников в мире.
Основатель компании Карл Пей поделился этой новостью в социальных сетях.
В сегменте смартфонов Nothing показал впечатляющий рост: за I половину 2024 года продажи увеличились на 246%, а во II квартале — на 693% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.
Такой успех связывают с выпуском новых моделей бюджетных смартфонов, включая Nothing Phone (2a), (2a) Plus и CMF Phone 1.
Рост в сегменте беспроводных наушников оказался еще более впечатляющим: 331% за I полугодие и 769% за II квартал 2024 года.
Это связано с запуском новых моделей наушников от Nothing, таких как ear и ear (a), которые получили высокую популярность среди пользователей.