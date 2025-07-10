Nothing официально завершила серию Phone (3): Pro-версии не будет

Nothing Phone (3) — последняя модель в серии, и производство флагманской Pro-версии — Nothing Phone (3) Pro — не планируется. Ранее были слухи о работе над Pro-версией с улучшенными характеристиками, но теперь вендор развеял все сомнения, и любая отличная от этой информация — фейк.

Как отмечает портал GizmoChina, фанатов Nothing разочаровала задержка выпуска Phone (3) из-за негативного отклика на дизайн и характеристики на рынке. Из-за чего вендор отложил запуск для доработки модели.

В Nothing подчеркнули, что оригинальная серия состоит из моделей Nothing Phone (3a), Phone (3a) Pro и Phone (3), а потенциальные планы на производство Pro-версии приостановлены. Изменится ли что-то, не уточняется.