Nothing откажется от легендарного Glyph на задней крышке — Phone (3) получит матричную LED-подсветку

Это не просто косметическое изменение: Glyph Matrix может поддерживать отображение простых символов, текста или анимаций. По сути, речь идёт о переходе от декоративной подсветки к функциональному элементу с возможностью персонализации — например, вывода иконок уведомлений или логотипов.

Пока неясно, будут ли использованы RGB-диоды или только монохромные, но даже базовый функционал уже выделяет устройство на фоне конкурентов.

Ранее в утечках фигурировал дизайн с классической подсветкой Glyph, но теперь предполагается, что это был Phone (3a) или ранний прототип. Полноценный анонс ожидается 1 июля.