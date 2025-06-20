Nothing откажется от легендарного Glyph на задней крышке — Phone (3) получит матричную LED-подсветку

Опубликовано 20 июня 2025, 08:311 мин.
Nothing откажется от легендарного Glyph на задней крышке — Phone (3) получит матричную LED-подсветкуНо стоило ли оно того?
Компания Nothing готовит кардинальное обновление своего фирменного дизайна. В новом смартфоне Phone (3) вместо привычного светового интерфейса Glyph появится совершенно иная система подсветки — так называемый Glyph Matrix.
Это не просто косметическое изменение: Glyph Matrix может поддерживать отображение простых символов, текста или анимаций. По сути, речь идёт о переходе от декоративной подсветки к функциональному элементу с возможностью персонализации — например, вывода иконок уведомлений или логотипов.
Пока неясно, будут ли использованы RGB-диоды или только монохромные, но даже базовый функционал уже выделяет устройство на фоне конкурентов.
Ранее в утечках фигурировал дизайн с классической подсветкой Glyph, но теперь предполагается, что это был Phone (3a) или ранний прототип. Полноценный анонс ожидается 1 июля.