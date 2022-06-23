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Nothing Phone (1) будет продаваться лишь по приглашениям

Знали мы одну компанию, которая «баловалась» подобным…
В 2014 году мир потрясла схема продажи OnePlus One. Оказалось, что компания может дать возможность купить её смартфон не всем желающим, а лишь тем, у кого есть специальное приглашение — инвайт.
Nothing Phone (1) будет продаваться лишь по приглашениям

В дальнейшем устройства бренда выпускались на более широкую аудиторию. Но глава OnePlus Карл Пей, судя по всему, такую необычную схему распространения запомнил.

В прошлом году он основал новую компанию — Nothing. С тех пор она уже успела выпустить свой первый продукт — беспроводные наушники Nothing Ear (1).

Теперь же стартап активно готовится к анонсу и запуску своего первого смартфона. Который, внезапно, также будет продаваться по системе инвайтов.

Об этом стало известно из свежего видеодневника разработчиков компании. В нём говорилось как о дизайне и производстве смартфона, так и о том, как именно его будут продавать.

Возможно, в дальнейшем Nothing откажется от подобной системы в пользу более традиционной. По крайней мере, так поступила в своё время OnePlus.

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