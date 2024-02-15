Nothing Phone 2(a) покажут лишь 5 марта, но уже сейчас известна его цена

Согласно предварительным данным, Nothing Phone (2a) будет представлен в двух версиях по объему памяти. Базовая модель будет оснащена 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а максимальная конфигурация предложит 12/256 ГБ.

Цены на устройство составят €349 и €399 соответственно. Покупатели смогут выбирать между двумя классическими цветами корпуса: черным и белым.

Хотя официальная презентация запланирована на 5 марта, уже существуют утечки о характеристиках устройства.

Предполагается, что смартфон получит 6.7-дюймовый AMOLED-экран, процессор MediaTek Dimensity 7200, основную камеру на 50 Мп и фронтальную камеру на 32 Мп.