Nothing Phone (2), пока? Vivo представила субфлагман на Snapdragon 8+ Gen 1 и OLED-экраном всего за $425

Устройство обладает мощными характеристиками и привлекательной ценой. В его основе лежит процессор Snapdragon 8+ Gen 1 от Qualcomm и независимый графический чип Pixelworks Independent Graphics Chip Pro+.

Смартфон также имеет большой 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц для более плавного отображения контента. Основная камера состоит из трёх датчиков на 50, 8 и 2 Мп, а фронтальная камера обладает разрешением 16 Мп.

Одной из ключевых особенностей iQOO Neo 7 Pro является батарея ёмкостью 5000 мАч, поддерживающая быструю 120-ваттную зарядку. Так, заряд от 0 до 50% занимает всего 8 минут.

Предполагается, что iQOO Neo 7 Pro поступит в продажу уже 15 июля по цене в $425 за версию 8/128 ГБ и $465 за вариант 12/256 ГБ.