Nothing Phone (2) впервые показали на видео

Вместе с тем компания объявила о сотрудничестве с группой Swedish House Mafia. Известно, что электронный коллектив создал набор звуков для подсветки Glyph в новом смартфоне бренда.

При этом пользователи смогут настраивать собственные рингтоны, сочетая различные звуковые и световые эффекты. Данная функция также будет доступна для первого смартфона компании.

Официальный анонс Nothing Phone (2) запланирован на 11 июля. Ранее были опубликованы рендеры, показывающие внешний вид нового устройства, однако пока неясно, будет ли оно выглядеть именно так.

Цены на смартфон также были указаны, но пока не подтверждены их достоверность. Правда, если они окажутся правдивыми, то новинка будет заметно дороже предшественника.