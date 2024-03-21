Nothing Phone (2a) проверили на прочность — смартфон показал себя с лучшей стороны

YouTube-канал PBKreviews проверил, как телефон выдерживает падения на бетон с разных высот.

Алюминиевая рамка, пластиковая задняя панель и стекло Gorilla Glass 5 на дисплее — вот основа Nothing Phone (2a). При первом падении с высоты пояса смартфон не получил видимых повреждений.

Повторное испытание с большей высоты оставило царапины на боковых гранях, а после третьего удара о бетон немного пострадала задняя крышка.