Nothing Phone (3) будет «полностью об ИИ»

Пей считает, что смартфоны – это гаджеты будущего, а искусственный интеллект изменит способ их использования. Он отметил, что, несмотря на все улучшения, основной пользовательский опыт смартфонов не менялся долгое время. Однако с приходом ИИ это должно исправиться.

В видео, опубликованном Пеем, команда Nothing демонстрирует несколько прототипов новых функций. Одним из них является персональный голосовой ассистент, встроенный в операционную систему, напоминающий демонстрацию GPT-4 от OpenAI.

Другой прототип включает персонализированный, динамический домашний экран, который автоматически отображает нужную информацию, такую как QR-коды, новости, напоминания и погоду.

Все это позволяет надеяться на то, что Nothing Phone (3) станет по-настоящему инновационным шагом вперед.