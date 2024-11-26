Nothing Phone (3) не будет флагманом. Теперь флагман — Nothing Phone (3) Pro

Это устройство позиционируется как модель среднего класса с OLED-экраном диагональю 6.5 дюйма и стартовой ценой около $600.

В тестах Geekbench телефон набрал 1149 баллов в одноядерном режиме и 2813 в многоядерном, что соответствует уровню чипсета среднего сегмента.

Однако флагманом бренда станет более мощная версия — Nothing Phone (3) Pro, которая заменит Nothing Phone (2). Ожидается, что Pro-версия получит более производительный чипсет, что поднимет её на уровень топовых моделей.

Таким образом, Nothing Phone (3) будет предлагать сбалансированную производительность и доступную цену, в то время как Phone (3) Pro станет выбором для тех, кто ищет максимальные возможности в линейке Nothing.