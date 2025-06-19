Nothing Phone (3) получит 5 лет Android-обновлений и 7 лет патчей — рекорд для бренда

По словам сооснователя компании Акиса Эвангелидиса, устройство получит 5 лет Android-обновлений и 7 лет патчей безопасности. Это заметный шаг вперёд по сравнению с Phone (2), которому обещали 3+4 года.

Помимо расширенной поддержки, смартфон будет оснащён новым чипсетом Snapdragon 8s Gen 4. Эвангелидис утверждает, что он превосходит Snapdragon 8 Gen 3 в задачах, связанных с графикой, ИИ, связью и обработкой изображений.

При этом чип обычно поставляется с поддержкой только 4 лет Android и 4 лет патчей — так что Nothing явно делает ставку на долговечность.

Тем не менее, некоторые фанаты остались разочарованы. Многие ожидали флагманский Snapdragon 8 Elite, как у топовых моделей Samsung. По их мнению, 8s Gen 4 — компромисс.