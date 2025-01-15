Nothing Phone (3) станет первым по-настоящему флагманским смартфоном бренда

Согласно утечке, подтверждённой @evleaks, устройство представят в I квартале 2025 года. По его словам, новинка станет «знаковым запуском» для бренда, предлагая «прорывные инновации в пользовательском интерфейсе» и впервые интегрированные ИИ-функции.

Карл Пей, основатель Nothing, в утечке подтвердил, что компания планирует расширить команду по разработке аппаратного и программного обеспечения камер на 50%. Это указывает на значительный акцент на улучшении камеры в новом устройстве.

Кроме того, в 2025 году Nothing представит ещё два смартфона: доступный Phone (3a) с процессором Snapdragon 7s Gen 3 и Phone (3a) Plus. Их цены, как и цена Phone (3), остаются неизвестны.