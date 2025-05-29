Nothing Phone (3) впервые показали — флагман выйдет в июле

Смартфон выйдет в июле, спустя два года после запуска предыдущей модели. Визуально устройство сохраняет узнаваемый минималистичный стиль с прозрачной задней панелью и фирменной LED-подсветкой Glyph, хотя пока показан лишь фрагмент дизайна.

Продажи в Индии будут эксклюзивно через Flipkart — так же запускали Phone (2) в 2023 году. По словам главы компании Карла Пея, новинка будет стоить около £800, что почти вдвое дороже базовой версии Nothing Phone (2), стартовавшей с £580.