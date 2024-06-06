Nothing Phone (3) выйдет лишь в 2025 году

Это заявление было сделано Карлом Пеем, основателем и генеральным директором Nothing, в видео, где он обсудил планы компании по внедрению ИИ-функций в свои устройства.

Карл Пей отметил, что искусственный интеллект уже прочно вошел в нашу жизнь, и его интеграция со смартфонами станет следующим большим шагом.

Он подчеркнул, что смартфоны остаются главной платформой для потребительского ИИ благодаря своей широкой пользовательской базе, насчитывающей более 4 млрд человек, и ежегодным поставкам свыше 1 млрд устройств.

Пей указал, что нынешний пользовательский опыт смартфонов не изменялся более 10 лет и требует кардинального пересмотра.

Он выразил уверенность, что будущие смартфоны должны предлагать более персонализированный, динамичный и интуитивный интерфейс, который создаст более тесную связь между человеком и технологией.

Работа над Phone (3) ведется уже несколько месяцев, и первые прототипы ИИ-взаимодействий уже готовы. Однако компания планирует представить эти нововведения постепенно, начиная с Phone (3) в следующем году. Этот шаг свидетельствует о том, что выпуск устройства в 2024 году не состоится.