Nothing Phone (3a) Lite появился в продаже за 15 тыс рублей на AliExpress

Смартфон оснащён 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и работает на чипсете MediaTek Dimensity 7300 Pro с поддержкой 5G.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт, а для удобства пользования предусмотрены сканер отпечатков пальцев и NFC.