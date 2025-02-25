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Опубликовано 25 февраля 2025, 07:07
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Nothing показала дизайн Phone (3a) Pro, подтвердив прежние утечки

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Компания Nothing опубликовала видео, в котором полностью раскрыла дизайн смартфона Phone (3a) Pro, подтвердив ранние утечки.
Nothing показала дизайн Phone (3a) Pro, подтвердив прежние утечки
© 9to5Google

Серия Nothing Phone (3a), согласно инсайдерским данным, включает в себя две модели: Phone (3a) и Phone (3a) Pro.

Хотя в ролике официальные названия не упоминаются, сам дизайн полностью совпадает с ранее слитым изображением Phone (3a) Pro.

В видео компания демонстрирует процесс разработки устройства, уделяя особое внимание необычному блоку камер, который заметно выделяется на задней панели.

Nothing показала дизайн Phone (3a) Pro, подтвердив прежние утечки
© 9to5Google

Камеры занимают значительное пространство и имеют явное утолщение, что сразу бросается в глаза.

Ролик также показывает несколько вариантов дизайна, включая концепты, напоминающие стандартную модель Phone (3a), и другие эксперименты с расположением элементов корпуса.

Напомним, что официальный анонс серии Nothing Phone (3a) состоится 4 марта.

Источник:9to5Google
Автор:Булат Кармак
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