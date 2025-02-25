Nothing показала дизайн Phone (3a) Pro, подтвердив прежние утечки

Серия Nothing Phone (3a), согласно инсайдерским данным, включает в себя две модели: Phone (3a) и Phone (3a) Pro.

Хотя в ролике официальные названия не упоминаются, сам дизайн полностью совпадает с ранее слитым изображением Phone (3a) Pro.

В видео компания демонстрирует процесс разработки устройства, уделяя особое внимание необычному блоку камер, который заметно выделяется на задней панели.