Nothing представила Phone (3a) Lite — клон CMF Phone 2 Pro с рекламой на экране блокировки

Nothing представила Phone (3a) Lite — клон CMF Phone 2 Pro с рекламой на экране блокировкиПродажи стартуют в Европе
Смартфон стоит €249 и по сути является переизданием CMF Phone 2 Pro, получив тем самым схожие характеристики и дизайн.
Устройство оснащено чипом MediaTek Dimensity 7300 Pro, 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем FullHD+, 8 ГБ оперативки и батареей на 5000 мАч.
Тройная камера включает модули на 50 Мп (широкоугольный), 50 Мп (телеобъектив) и 8 Мп (ультраширокий). Обещаны 3 года обновлений Android и 6 лет патчей безопасности.
Главное отличие от смартфона CMF — дизайн. Phone (3a) Lite получил стеклянную заднюю панель и минималистичную подсветку Glyph Light с одним светодиодом в углу.
Из неприятных особенностей смартфона — встроенная функция Lock Glimpse, которая показывает рекламные изображения и ссылки прямо на экране блокировки. В Nothing утверждают, что опцию можно отключить в настройках или при первом запуске. Кроме того, смартфон поставляется с предустановленными Instagram, TikTok и Facebook.