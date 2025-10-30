Nothing представила Phone (3a) Lite — клон CMF Phone 2 Pro с рекламой на экране блокировки

Главное отличие от смартфона CMF — дизайн. Phone (3a) Lite получил стеклянную заднюю панель и минималистичную подсветку Glyph Light с одним светодиодом в углу.

Из неприятных особенностей смартфона — встроенная функция Lock Glimpse, которая показывает рекламные изображения и ссылки прямо на экране блокировки. В Nothing утверждают, что опцию можно отключить в настройках или при первом запуске. Кроме того, смартфон поставляется с предустановленными Instagram, TikTok и Facebook.