Nothing представила смартфоны Phone (3a) и (3a) Pro с ИИ-организацией данных

Главной особенностью новых смартфонов стал Essential Space — пространство для хранения и организации скриншотов, голосовых заметок и изображений. ИИ-алгоритмы анализируют сохраненные файлы, извлекают ключевую информацию и помогают систематизировать ее, чтобы пользователю не приходилось искать нужные данные в галерее или почте. Для быстрого доступа к функции предусмотрена клавиша Essential Key, однако ее расположение требует привыкания — она находится на месте, где обычно располагается кнопка питания.

По характеристикам модели отличаются в основном камерами. Phone (3a) Pro получил 3-кратный перископический телеобъектив, а Phone (3a) предлагает стандартный 2-кратный зум. Оба смартфона оснащены 50-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f/1.8 и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем.