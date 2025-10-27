Nothing представит Phone (3a) Lite 29 октября

Как ожидается, устройство станет более доступной версией среднего по уровню Phone (3a). новый смартфон сохранит фирменный прозрачный дизайн Nothing. В опубликованном тизере заметна мигающая светодиодная подсветка, которая, вероятно, относится к интерфейсу Glyph Matrix.

Согласно информации из базы тестов Geekbench, устройство будет оснащено процессором MediaTek Dimensity 7300 и получит 8 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что базовая версия предложит 128 ГБ встроенного хранилища.

Nothing Phone (3a) Lite поступит в продажу в черном и белом цветах. По предварительным данным, цена смартфона составит от 230 до 250 евро за базовую модификацию с 8/128 ГБ памяти.