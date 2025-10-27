Nothing представит Phone (3a) Lite 29 октября

Опубликовано 27 октября 2025, 16:051 мин.
Nothing представит Phone (3a) Lite 29 октябряМодель станет первым бюджетным устройством бренда
Британская компания Nothing готовится к презентации своего нового смартфона Phone (3a) Lite. Устройство будет официально представлено 29 октября в в 16: 00 по московскому времени. Как ожидается, модель станет более доступной версией среднего по уровню Phone (3a).
Как ожидается, устройство станет более доступной версией среднего по уровню Phone (3a). новый смартфон сохранит фирменный прозрачный дизайн Nothing. В опубликованном тизере заметна мигающая светодиодная подсветка, которая, вероятно, относится к интерфейсу Glyph Matrix.
Согласно информации из базы тестов Geekbench, устройство будет оснащено процессором MediaTek Dimensity 7300 и получит 8 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что базовая версия предложит 128 ГБ встроенного хранилища.
Nothing Phone (3a) Lite поступит в продажу в черном и белом цветах. По предварительным данным, цена смартфона составит от 230 до 250 евро за базовую модификацию с 8/128 ГБ памяти.