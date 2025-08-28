Nothing пришлось оправдываться за стоковые фото, выдаваемые за Phone 3

Опубликовано 28 августа 2025, 00:171 мин.
Nothing пришлось оправдываться за стоковые фото, выдаваемые за Phone 3Причина толком неясна
Компания Nothing на днях начала отвечать на выпады множества пользователей на счёт стоковых фото своей последней модели Phone 3. Nothing оказалась в центре скандала в связи с использованием стоковых изображений вместо оригинальных фотографий Nothing Phone 3.
© Ryan Haines / Android Authority
Сооснователь компании Акис Евангелидис пояснил, что это произошло из-за задержки замены контент-заполнителей, которые применяются в рекламных и материалах и анонсах, используемых на момент тестирования продукта перед началом массового производства. А после эти самые контент-заполнители должны заменяться рендерами продукта.
Евангелидис подчеркнул, что компания предпринимает меры для улучшения ситуации и уже занимается заменой «фиктивных» демонстрационных материалов. При этом он так и не дал внятного ответа, почему компания решила использовать стоковые фото вместо, пусть устаревших, но реальных снимков продукта.