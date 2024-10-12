Nothing протестировала Android 15 на дешёвом Phone 2a раньше, чем на флагмане

До этого разработчики ничего не сообщали по этому поводу, хотя многие пользователи интересовались, так как компания вела открытую программу тестирования. Как сообщается в пресс-релизе компании, бета-версия Nothing OS 3.0, фирменной прошивки на основании Android 15, в первую очередь вышла на Phone 2a потому, что эта модель — самый продаваемый и новейший смартфон бренда.

Кроме того, чипмейкер MediaTek первым выпустил оптимизирующее обновление для процессора Dimensity 7200 Pro, которым оснащён Phone 2a. А Qualcomm для Snapdragon 8+ Gen 1, на котором основан флагманский Phone 2, предоставила обновление позже.

В информационном бюллетене Nothing также отмечается, что и Phone 2, и Phone 2a получат финальную бета-версию Nothing OS 3.0 одновременно. Но при этом, похоже, компания отложит выпуск стабильной версии для Phone 2a только ради пользователей Phone 2, поскольку для Phone 2a уже запущена бета-программа, а для Phone 2 выйдет как минимум на 20 дней позже.