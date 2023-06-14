Nothing раскрыла дату анонса нового «прозрачного» смартфона Nothing Phone (2)

По информации, опубликованной на официальном сайте компании, мероприятие по случаю анонса нового устройства состоится уже 11 июля в 18:00 по московскому времени.

Отдельно стоит отметить, что произойдёт это ровно через год после запуска первой модели Nothing Phone.

Мероприятие проведут в онлайн-формате — оно будет транслироваться через социальные сети компании. Благодаря этому фанаты и журналисты со всего мира смогут поучаствовать в презентации и узнать все подробности о новом смартфоне в числе первых.

Компания также поделилась некоторыми деталями дизайна задней панели Nothing Phone (2). Новое устройство будет иметь фирменную подсветку Glyph, но с небольшим изменением в рисунке. Это позволит смартфону иметь узнаваемый и стильный внешний вид.

К слову, одним из подтверждённых фактов является использование в устройстве процессора Snapdragon 8+ Gen 1. В отличие от первой модели, новый смартфон будет позиционироваться как субфлагман.