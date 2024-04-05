Nothing раскрыла популярность своих гаджетов

В число проданных устройств входят как смартфоны, так и беспроводные наушники.

Nothing начала свой путь в 2021 году с выпуска наушников Ear (1), которые стали довольно популярными. В 2022 году компания выпустила свой первый смартфон Phone (1), а в 2023 году — Phone (2). И вот, недавно, состоялся релиз еще одного телефона — Phone (2a).

В этом году Nothing планирует выпустить еще два смартфона, а также новые беспроводные наушники, которые будут представлены 18 апреля.

Что интересно, Nothing не продает свои смартфоны в США, но Phone (2) можно купить на сером рынке. А Phone (1), в свою очередь, получил высокие оценки за свой дизайн, программное обеспечение и производительность.