Nothing раскрыла сроки анонса нового прозрачного смартфона

Учитывая, что Android 14 вряд ли достигнет стабильного статуса до августа, маловероятно, что новинка Nothing будет работать под управлением новейшего Android «из коробки».

При этом компания намекнула, что Phone (2) будет построен на базе новейшего чипсета серии Snapdragon 8, а не на Snapdragon 7 Plus Gen 2.