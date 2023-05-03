Nothing раскрыла сроки анонса нового прозрачного смартфона

Nothing раскрыла сроки анонса нового прозрачного смартфонаЖдать осталось лишь несколько месяцев
Компания Nothing подтвердила выпуск нового флагманского смартфона до конца 2023 года. Более того, она уточнила, что произойдёт это в период с 21 июня по 23 сентября.
Учитывая, что Android 14 вряд ли достигнет стабильного статуса до августа, маловероятно, что новинка Nothing будет работать под управлением новейшего Android «из коробки».
При этом компания намекнула, что Phone (2) будет построен на базе новейшего чипсета серии Snapdragon 8, а не на Snapdragon 7 Plus Gen 2.
Отметим, что хоть информация о чипсете являлась якобы секретной, ещё в марте глава Qualcomm Кристиано Амон утверждал, что смартфон будет основан на SoC Snapdragon 8+ Gen 1.
К сожалению, прочих подробностей о характеристиках устройства в Сети всё ещё нет. Есть лишь намёк на наличие фирменной подсветки у корпуса будущего гаджета.