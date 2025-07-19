Nothing снизила ШИМ на Phone 3 «для улучшения изображения при низкой яркости»

Изменение частоты обновления экрана с 2160 Гц до 960 Гц направлено на улучшение качества изображения при низких уровнях яркости. И происходит это автоматически при соответствующем изменении освещённости. В комментарии к этой информации представитель Nothing отметил, что «хотя дисплей по-прежнему поддерживает исходную частоту (2160 Гц), это изменение должно повысить производительность дисплея при более низких уровнях яркости».

По мнению инсайдеров, намеренное снижение производителем частоты импульса регулировки яркости светодиодов может привести к тому, что из-за повышения мерцания дисплея у людей будет возникать напряжение глаз. А у пользователей, более чувствительных к ШИМ, могут возникать головные боли, тошнота и головокружение.

Причём проблемы могут дойти до того, что может потребоваться ограничение частоты обновления дисплея, избегание использования устройства в условиях низкой освещённости и консультация с офтальмологом.