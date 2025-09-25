Nothing вложит $100 млн в производство смартфонов в Индии

Опубликовано 25 сентября 2025, 17:021 мин.
Nothing вложит $100 млн в производство смартфонов в ИндииСовместный проект создаст более 1,8 тыс. рабочих мест
Британский производитель смартфонов Nothing объявил о партнерстве с индийской компанией Optiemus Infracom для расширения производства в Индии. В рамках сделки компании вложат свыше 100 миллионов долларов и создадут около 1,8 тысячи рабочих мест в течение трех лет. Ранее Nothing уже инвестировала в страну более 200 миллионов долларов.
Подробности о месте размещения новых мощностей и их производительности пока не раскрываются. В настоящее время смартфоны компании собираются, в частности, на заводе в Ченнаи, где выпускается флагманская модель Nothing Phone (3).
Nothing была основана в 2020 году. Первый смартфон под этим брендом появился в 2022 году, а позже линейка пополнилась наушниками и другими устройствами. По данным компании, во втором квартале текущего года поставки смартфонов Nothing в Индии выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.
Отдельный бренд Nothing — CMF — будет использовать Индию как глобальную базу для исследований, разработок и производства.