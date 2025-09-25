Nothing вложит $100 млн в производство смартфонов в Индии

Подробности о месте размещения новых мощностей и их производительности пока не раскрываются. В настоящее время смартфоны компании собираются, в частности, на заводе в Ченнаи, где выпускается флагманская модель Nothing Phone (3).

Nothing была основана в 2020 году. Первый смартфон под этим брендом появился в 2022 году, а позже линейка пополнилась наушниками и другими устройствами. По данным компании, во втором квартале текущего года поставки смартфонов Nothing в Индии выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

Отдельный бренд Nothing — CMF — будет использовать Индию как глобальную базу для исследований, разработок и производства.