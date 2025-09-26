Nothing выделит производителя бюджетных устройств CMF в самостоятельную компанию

CMF впервые появилась на рынке в 2023 году с ограниченной линейкой продукции, включающей беспроводные наушники и смарт-часы. Впоследствии бренд начал выпускать смартфоны, ориентированные на бюджетный и средний сегменты.

Nothing намерена инвестировать более $100 млн в новое предприятие в течение следующих трёх лет, создав около 1800 рабочих мест. Детали пока остаются нераскрытыми.

По сообщениям СМИ, отделив CMF и разместив компанию в Индии, Nothing реализует стратегию двойного бренда: основная компания продолжит фокусироваться на высококачественных смартфонах и аксессуарах премиум-класса, а CMF будет нацелена на востребованные бюджетные и средние ценовые сегменты.