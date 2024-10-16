Телефоны
Опубликовано 16 октября 2024, 08:24
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Nothing выпустит новый смартфон на основе идей фанатов

По-настоящему народный аппарат
Компания Nothing готовится выпустить особую версию смартфона, созданную на основе идей и предложений фанатов — Nothing Phone 2a Community Edition.
Nothing выпустит новый смартфон на основе идей фанатов
© Nothing

Этот проект начался в марте 2024 года и включал четыре этапа, в которых участники из сообщества предлагали свои идеи по дизайну и функциональности устройства.

Фанаты предложили уникальный дизайн под названием «Фосфоресценция» с использованием материалов, которые могут светиться в темноте.

Телефон будет украшен рисунком в стиле гоночных треков на задней панели. Пользователи также предложили коллекцию обоев «Connected», созданную с использованием ручных эскизов и цифровых инструментов.

Кроме того, фанаты предложили смелый дизайн упаковки, на которой будет изображение камеры устройства с ультрафиолетовым покрытием.

Маркетинговая кампания под девизом «Найди свой свет» объединила все предложенные идеи, подчёркивая креативность и уникальность каждого пользователя. Презентация устройства состоится 30 октября в Лондоне.

Источник:Nothing
Автор:Булат Кармак
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