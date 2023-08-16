Nothing выпустит удешевлённую версию флагманского Nothing Phone (2)

Новинка уже была замечена в базе данных GSMA IMEI, где модель обозначена как AIN142. Пока что нет дополнительной информации о характеристиках устройства.

Но по мнению экспертов, новый Phone (2a) может быть оснащён процессором пониженной мощности и иметь урезанные по возможностям камеры, при этом сохраняя многие функции оригинального Nothing Phone (2).

Основной упор будет сделан на привлечении большего числа пользователей за счёт снижения стоимости.

Напомним, что Nothing Phone (2) получил процессор Snapdragon 8+ Gen 1 в качестве основы. Также устройство предлагается в трёх вариантах памяти: 8/128 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.

Одной из ключевых особенностей устройства остался Glyph-интерфейс, который использует LED-подсветку для отображения информации и взаимодействия с пользователем.