Nova Launcher неожиданно обновился после официального закрытия

Тогда он сообщил, что был единственным разработчиком проекта. А после его ухода из компании Branch, купившей Nova в 2022 году, развитие лаунчера прекращается.

Однако спустя несколько недель Nova Launcher получил сразу несколько апдейтов. Последняя бета-версия 8.1.6 устраняет критический сбой, из-за которого при поиске приложений в меню лаунчер вылетал. Теперь поиск снова работает корректно без обходных решений.

Пользователи недоумевают, кто стоит за обновлениями. По словам бывшего разработчика Nova Роба Уэйнрайта, изменения могли быть подготовлены еще год назад и лишь сейчас дошли до релиза.

Другие считают, что Branch просто решила выпустить накопившиеся правки после негативной реакции на закрытие проекта.