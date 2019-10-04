Новая дыра в Android дала хакерам полный доступ ко множеству смартфонов

По словам представительницы Project Zero Мэдди Стоун, есть прямые свидетельства того, что уязвимость активно эксплуатируется либо разработчиками из NSO Group, либо одним из ее клиентов. Эксплойты требуют минимальное количество настроек для полного перехвата контроля над уязвимыми устройствами, причем есть два сценария использования бреши в Android: в случае, если цель устанавливает зараженное программное обеспечение, либо же в случае сетевых атак.

”Баг является локальной уязвимостью, приводящей к повышению прав доступа, благодаря чему у злоумышленника появляется возможность полного взлома уязвимого устройства”, — рассказала Стоун.