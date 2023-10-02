«Новая эпопея»: Samsung уточнила дату презентации «удешевлённого флагмана» Galaxy S23 FE

Основное внимание публики приковано к долгожданному смартфону Galaxy S23 FE. На предварительных изображениях видны три камеры, а также загадочный текст «The New Epic» («Новая эпопея»).

Кроме Galaxy S23 FE, Samsung планирует представить и новый планшет Galaxy Tab, вероятно, Galaxy Tab S9 FE.

Amazon уже обновила свою рекламную страницу, демонстрируя наушники Galaxy Buds FE, которые также будут анонсированы 4 октября.

Что касается стоимости новинок, то, по данным MySmartPrice, цена Galaxy S23 FE в США начнётся от $599, а наушники Galaxy Buds FE будут доступны за $99.

Ожидается, что Galaxy S23 FE получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей, процессоры Exynos 2200 или Snapdragon 8 Gen 1, а также до 256 ГБ встроенной памяти.