«Новая эпопея»: Samsung уточнила дату презентации «удешевлённого флагмана» Galaxy S23 FE

«Новая эпопея»: Samsung уточнила дату презентации «удешевлённого флагмана» Galaxy S23 FEЖдём анонс смартфона на днях
Samsung India официально подтвердила дату презентации новинок бренда — 4 октября текущего года.
Основное внимание публики приковано к долгожданному смартфону Galaxy S23 FE. На предварительных изображениях видны три камеры, а также загадочный текст «The New Epic» («Новая эпопея»).
Кроме Galaxy S23 FE, Samsung планирует представить и новый планшет Galaxy Tab, вероятно, Galaxy Tab S9 FE.
Amazon уже обновила свою рекламную страницу, демонстрируя наушники Galaxy Buds FE, которые также будут анонсированы 4 октября.
Что касается стоимости новинок, то, по данным MySmartPrice, цена Galaxy S23 FE в США начнётся от $599, а наушники Galaxy Buds FE будут доступны за $99.
Ожидается, что Galaxy S23 FE получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей, процессоры Exynos 2200 или Snapdragon 8 Gen 1, а также до 256 ГБ встроенной памяти.