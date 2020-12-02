Новая флагманская линейка Samsung Galaxy S21 может оказаться заметно дешевле прошлого поколения

Так, судя по данным южнокорейских инсайдеров, Samsung намерена приятно удивить фанатов, выпустив Galaxy S21 по цене в промежутке от 850 до 899 долларов - это на 100 долларов дешевле, чем актуальный Galaxy S20 стоил на старте, сообщает SamMobile. Та же участь постигла и прочие модификации флагмана: Galaxy S21 Plus будет стоить от 1 050 до 1 099 долларов вместо 1 199 долларов в случае Galaxy S20 Plus, а Galaxy S21 Ultra будут отдавать за цену в от 1 250 до 1 299 долларов - Galaxy S20 Ultra, напомним, продавался за 1 399 долларов. Как можно заметить, во всех случаях цена новинок стала на 100 долларов дешевле предшественников - в России это может превратиться как в 7,5 тыс рублей, так и во все 10 тыс.

Отметим, что касательно характеристик линейки Galaxy S21 в сети не так много информации. Вероятнее всего, устройства получат флагманские процессоры Snapdragon и Exynos. Из интересного можно отметить слух, согласно которому устройства получат поддержку фирменных стилусов Samsung - S Pen.