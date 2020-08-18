Новая флагманская раскладушка Motorola получит "быструю" зарядку на уровне бюджетников

Так, в базе данных сертификационной платформы TUV Rheinland появились упоминания моделей телефонов под номерами XT2071-2, XT2071-3, XT2071-4 и XT2071-5. И если верить более ранним утечкам, под данными номерами скрываются различные модификации грядущего флагмана Motorola. Все на той же платформе появились сведения о том, что новинка будет оснащаться аккумулятором на 2 633 мАч, но что самое возмутительное, “быстрая” зарядка получит мощность в 18 Вт. Чем-то подобным может похвастаться недорогой Redmi Note 8T за 10-11 тыс рублей, но никак не главный смартфон Motorola, стоимость которого явно приблизится к 100 тыс рублей (по крайней мере, если судить по опыту предыдущего поколения смартфона).

Напомним, что Motorola Razr 5G, судя по слухам, получит 6,2-дюймовый внутренний дисплей, выполненный по технологии POLED, и 2,7-дюймовый внешний экран. В качестве процессора новинка использует Snapdragon 765G, при этом оперативной памяти ожидается до 8 ГБ, а постоянной — до 256 ГБ.