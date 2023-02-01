Новая прошивка начала выводить из строя смартфоны OnePlus 9 и 9 Pro

В чём конкретно причина бага, неизвестно. Но смартфоны перестают включаться и сделать с этим ничего нельзя. Как отмечается, в целом программное обеспечение OnePlus в последнее время не отличается стабильностью и качеством.

Массовые жалобы начали поступать не так давно, но производитель не сразу отреагировал на обращения пользователей, потому что в Китае праздновали Новый год. Но, как только праздники закончились, OnePlus отозвала прошивку и порекомендовала пользователям не устанавливать её вручную.

Отмечается, что пострадавшим из-за проблемной прошивки пользователям следует обратиться в сервисные центры за восстановлением данных. Но это невозможно для пользователей OnePlus 9 и 9 Pro из России.