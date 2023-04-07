Новая прошивка Samsung S23 Ultra улучшила камеру... и испортила автономность

20:13, 07 апреля 2023
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Новая прошивка Samsung S23 Ultra улучшила камеру... и испортила автономностьПользователи пожаловались производителю
Многие пользователи флагманских моделей смартфонов Samsung Galaxy S23 Ultra начали жаловаться в службу поддержки и в социальных сетях компании о резком снижении автономности смартфонов после последнего обновления.
Фото: 91mobiles.com
Последнее апрельское обновление прошивки флагманов S23 Ultra улучшило работу гаджетов по ряду параметров, в частности, работу камер, но испортило расходование заряда аккумулятора. Пользователи говорят о том, что в режиме простоя смартфоны начали тратить заряд с 2-3% до 5-6%.
Причина этого неизвестна, и Samsung пока никак не прокомментировала ситуацию. Пользователи ожидают, что в ближайшее время выйдет обновление с исправлением этого бага.