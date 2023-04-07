Новая прошивка Samsung S23 Ultra улучшила камеру... и испортила автономность

Последнее апрельское обновление прошивки флагманов S23 Ultra улучшило работу гаджетов по ряду параметров, в частности, работу камер, но испортило расходование заряда аккумулятора. Пользователи говорят о том, что в режиме простоя смартфоны начали тратить заряд с 2-3% до 5-6%.

Причина этого неизвестна, и Samsung пока никак не прокомментировала ситуацию. Пользователи ожидают, что в ближайшее время выйдет обновление с исправлением этого бага.