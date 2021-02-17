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Новая реклама Xiaomi Redmi Note 10 подтвердила дизайн смартфона
Теперь осталось дождаться анонса, который случится в ближайшее время
Xiaomi уже подтвердила, что 4 марта 2021 года состоится глобальный запуск её нового недорогого смартфона Redmi Note 10. Теперь же компания опубликовала новый рекламный постер устройства, который подтвердил дизайн новинки.
Так, новое изображение не оставило сомнений – новый доступный аппарат Xiaomi получит фронтальную камеру, расположенную в вырезе посреди дисплея, пишет Gizmochina. При этом всё тот же постер демонстрирует вполне стандартные боковые кнопки, из чего можно сделать вывод, что сканер отпечатка пальцев расположится в каком-то ином месте.
Напомним, что согласно более ранним утечкам, Xiaomi Redmi Note 10 получит чипы Snapdragon 720G и Snapdragon 750G, в зависимости от модификации и поддержки ею технологии 5G. Также одной из версий устройства приписывают 108 Мп камеру. Ожидается, что смартфон получит до 8 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ памяти постоянной.