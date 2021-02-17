Новая реклама Xiaomi Redmi Note 10 подтвердила дизайн смартфона

Так, новое изображение не оставило сомнений – новый доступный аппарат Xiaomi получит фронтальную камеру, расположенную в вырезе посреди дисплея, пишет Gizmochina. При этом всё тот же постер демонстрирует вполне стандартные боковые кнопки, из чего можно сделать вывод, что сканер отпечатка пальцев расположится в каком-то ином месте.