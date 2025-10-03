Новая серия HUAWEI nova 14 приехала в Россию — сверхкачественная селфи-камера и ИИ-жесты

Новая серия HUAWEI nova 14 приехала в Россию — сверхкачественная селфи-камера и ИИ-жестыЦены стартуют от 40 тыс рублей
HUAWEI nova 14 Pro оснащён закруглённым дисплеем и двойной фронтальной камерой: 50 Мп с автофокусом и 8 Мп портретным объективом. Поддерживается зум 0,8x–5x и высокоскоростная съёмка.
Основная камера получила улучшенную оптику с высокой точностью цветопередачи. Смартфон умеет управляться жестами без касания и выбирать лучшие кадры с помощью ИИ.
HUAWEI nova 14 с плоским OLED-экраном ориентирован на молодую аудиторию, Также новинка получила 50-Мп основную и 50-Мп фронтальную камеры. Обе модели оснащены аккумулятором на 5500 мАч с быстрой зарядкой SuperCharge Turbo 100 Вт.
Стоимость: nova 14 Pro (12/512 ГБ) — 54 999 рублей, nova 14 (12/512 ГБ) — 42 999 рублей, nova 14 (12/256 ГБ) — 39 999 рублей. В подарок — HUAWEI Care+ и бесплатная замена плёнки экрана.