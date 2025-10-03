Новая серия HUAWEI nova 14 приехала в Россию — сверхкачественная селфи-камера и ИИ-жесты

HUAWEI nova 14 Pro оснащён закруглённым дисплеем и двойной фронтальной камерой: 50 Мп с автофокусом и 8 Мп портретным объективом. Поддерживается зум 0,8x–5x и высокоскоростная съёмка.

Основная камера получила улучшенную оптику с высокой точностью цветопередачи. Смартфон умеет управляться жестами без касания и выбирать лучшие кадры с помощью ИИ.