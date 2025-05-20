Новая серия смартфонов realme 14 выйдет на российский рынок 29 мая

Модель realme 14 5G получила новый однокристальный процессор Snapdragon 6 Gen 4, выполненный по 4-нанометровой технологии. По данным производителя, этот чип на 15% быстрее предшественника и демонстрирует около 750 000 баллов в популярном тесте AnTuTu. Для снижения температуры под нагрузкой смартфон оснащён крупной испарительной камерой площадью 6050 мм², что позволяет удерживать температуру чипа на 20 °C ниже, чем у конкурентов.

В реальных условиях аппарат легко справляется с повседневными задачами и тяжёлыми играми. Пользователи смогут запускать такие проекты, как MLBB, PUBG, Call of Duty: Mobile и Free Fire, без резкого падения кадровой частоты или перегрева корпуса устройства.

Аккумулятор realme 14 5G рассчитан на 10 часов непрерывного гейминга или 17 часов воспроизведения видео без остановки. Инженеры компании увеличили энергетическую плотность батареи на 15% по сравнению с предыдущими моделями, не меняя вес и габариты смартфона. Даже спустя четыре года эксплуатации ёмкость не опустится ниже 80% от первоначальной.

Для ускоренной подзарядки используется блок мощностью 45 Вт с технологией обходной зарядки, которая позволяет устройству работать во время подключения к сети без вреда для аккумулятора. Это сокращает время восстановления до полного заряда и поддерживает стабильность работы при высоких нагрузках.

Версия realme 14T 5G сочетает 6000-мАч батарею с тем же 45-Вт адаптером и получила чипсет Dimensity 6300 5G, набирающий более 450 000 баллов в AnTuTu. Смартфон защищён от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69.