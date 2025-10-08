Новая серия смартфонов realme 15 с AI-функциями появятся в России 21 октября

Флагманская realme 15 Pro оснащена тройной камерой с датчиками разрешением 50 Мп. Основной сенсор Sony IMX896 со стабилизацией предназначен для съемки ночных сцен и портретов. Искусственный интеллект в реальном времени настраивает параметры съемки при распознавании сцен с концертов или танцполов. Для видео доступна запись в 4К с частотой 60 кадров в секунду.

Производительность realme 15 Pro обеспечивает процессор Snapdragon 7 Gen 4. По данным компании, в тесте AnTuTu устройство набирает более 1,1 миллиона баллов. Смартфон получил аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Модели realme 15 5G и realme 15T также ориентированы на съемку с ИИ. Обе оснащены основной камерой на 50 Мп. realme 15T является единственным в своем сегменте смартфоном, у которого и основная, и фронтальная камеры имеют разрешение 50 Мп. realme 15 5G работает на чипсете MediaTek Dimensity D7300+, а realme 15T — на Dimensity D6400 MAX.

Несмотря на емкость аккумулятора в 7000 мАч, толщина корпуса всех моделей серии не превышает 7,8 мм.

Главной особенностью серии стал новый режим AI Party Mode. Он автоматически добавляет на фотографии световые эффекты, характерные для вечеринок. Другая функция, AI Edit Genie, позволяет редактировать снимки с помощью голосовых команд на русском языке, удаляя или добавляя в кадр объекты.

Полные технические характеристики и цены новых смартфонов realme будут объявлены позже.